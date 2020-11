மாவட்ட செய்திகள்

அதிக கட்டண விதிப்பை கண்டித்து மின்கட்டண ரசீதை எரித்து போராட்டம் மாநிலம் முழுவதும் நடந்தது + "||" + Protests took place across the state condemning the high tariff and burning the electricity bill

