மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையில், நிதி நிறுவன அதிபர் வீட்டில் 76 பவுன் நகைகள்- 1¾ கிலோ வெள்ளி பொருட்கள் கொள்ளை - மர்ம நபர்கள் கைவரிசை + "||" + 76 pound jewelery - 10 kg silver jewelery looted from financial institution president house in Thanjavur

தஞ்சையில், நிதி நிறுவன அதிபர் வீட்டில் 76 பவுன் நகைகள்- 1¾ கிலோ வெள்ளி பொருட்கள் கொள்ளை - மர்ம நபர்கள் கைவரிசை