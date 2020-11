மாவட்ட செய்திகள்

கஜா புயலில் இருந்து மீளாத நிலையில், அதி கனமழை அறிவிப்பு எதிரொலி; அச்சத்தில் விவசாயிகள் - முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தீவிரம் + "||" + Not recovering from Hurricane Gaja, Echo of heavy rain announcement; Farmers in fear - the intensity of precautionary measures

கஜா புயலில் இருந்து மீளாத நிலையில், அதி கனமழை அறிவிப்பு எதிரொலி; அச்சத்தில் விவசாயிகள் - முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தீவிரம்