மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பரங்குன்றம் அருகே, சாலையோரம் நின்ற லாரி மீது மோதி கண்மாய்க்குள் கவிழ்ந்த ஆம்னி பஸ்- 13 பயணிகள் படுகாயம் + "||" + Near Thiruparankundram, On a roadside truck Omni bus overturns in collision - 13 passengers were injured

திருப்பரங்குன்றம் அருகே, சாலையோரம் நின்ற லாரி மீது மோதி கண்மாய்க்குள் கவிழ்ந்த ஆம்னி பஸ்- 13 பயணிகள் படுகாயம்