மாவட்ட செய்திகள்

நிவர் புயல் எதிரொலி: பள்ளி கட்டிடங்கள், திருமண மண்டபங்களை தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும் - அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் உத்தரவு + "||" + Nivar Storm Echo: School buildings, wedding halls should be kept ready - Minister CV Shanmugam instructed the officers

நிவர் புயல் எதிரொலி: பள்ளி கட்டிடங்கள், திருமண மண்டபங்களை தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும் - அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் உத்தரவு