மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக அரசு சார்பில் கொரோனா தடுப்பூசியை வினியோகிக்க சிறப்பு ஏற்பாடுகள் சுகாதாரத்துறை மந்திரி தகவல் + "||" + Special arrangements for distribution of corona vaccine on behalf of the Government of Karnataka Health Minister informed

கர்நாடக அரசு சார்பில் கொரோனா தடுப்பூசியை வினியோகிக்க சிறப்பு ஏற்பாடுகள் சுகாதாரத்துறை மந்திரி தகவல்