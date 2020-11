மாவட்ட செய்திகள்

முதுமலை அருகே மீட்கப்பட்ட 2 புலி குட்டிகள் வண்டலூர் பூங்காவில் ஒப்படைப்பு + "||" + 2 tiger cubs rescued near Mudumalai handed over to Vandalur Park

முதுமலை அருகே மீட்கப்பட்ட 2 புலி குட்டிகள் வண்டலூர் பூங்காவில் ஒப்படைப்பு