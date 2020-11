மாவட்ட செய்திகள்

வங்கி கணக்கில் இருந்து ரூ.47.60 லட்சம் மோசடி சென்னையில் அதிகாரி உள்பட 2 பேர் கைது + "||" + Two persons, including an officer, have been arrested in Chennai for swindling Rs 47.60 lakh from a bank account

வங்கி கணக்கில் இருந்து ரூ.47.60 லட்சம் மோசடி சென்னையில் அதிகாரி உள்பட 2 பேர் கைது