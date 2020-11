மாவட்ட செய்திகள்

கரூரில் தடையை மீறி வேல் யாத்திரை: பா.ஜ.க. தலைவர் எல்.முருகன் உள்பட 100 பேர் கைது + "||" + Vail pilgrimage in Karur in violation of the ban: BJP About 100 people, including leader L. Murugan, were arrested

கரூரில் தடையை மீறி வேல் யாத்திரை: பா.ஜ.க. தலைவர் எல்.முருகன் உள்பட 100 பேர் கைது