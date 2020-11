மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் புயல், வெள்ள சேதம் பற்றி தெரிவிக்க போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் தனி கட்டுப்பாட்டு அறை - பேரிடரை எதிர்கொள்ள தயார் நிலையில் 66 போலீசார் + "||" + Report storm and flood damage in Trichy Separate control room in the office of the Commissioner of Police

