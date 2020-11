மாவட்ட செய்திகள்

தாளவாடி அருகே பரபரப்பு: யானைகள் துரத்தியதால் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த கார் - அதிர்ஷ்டவசமாக 5 பேர் உயிர் தப்பினர் + "||" + Riot near Talawadi: Car overturns in ditch after being chased by elephants - Fortunately 5 people survived

தாளவாடி அருகே பரபரப்பு: யானைகள் துரத்தியதால் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த கார் - அதிர்ஷ்டவசமாக 5 பேர் உயிர் தப்பினர்