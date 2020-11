மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.1 லட்சம் கடனுக்காக ஆண் குழந்தையை விற்ற தந்தை உள்பட 3 பேர் கைது சேலத்தில் பரபரப்பு + "||" + Three arrested, including father, for selling baby boy for Rs 1 lakh loan

ரூ.1 லட்சம் கடனுக்காக ஆண் குழந்தையை விற்ற தந்தை உள்பட 3 பேர் கைது சேலத்தில் பரபரப்பு