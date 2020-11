மாவட்ட செய்திகள்

புயல் கரையை கடந்ததாக அரசு அறிவிக்கும் வரை பொதுமக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் - வளர்ச்சிதுறை ஆணையர் அன்பரசு வேண்டுகோள் + "||" + Until the government announces The public Do not leave the house Request from Development Commissioner Anbarasu

புயல் கரையை கடந்ததாக அரசு அறிவிக்கும் வரை பொதுமக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் - வளர்ச்சிதுறை ஆணையர் அன்பரசு வேண்டுகோள்