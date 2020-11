மாவட்ட செய்திகள்

காந்தி மார்க்கெட் வியாபாரிகளுக்கு ஆதரவாக திருச்சியில் தற்காலிக சந்தை, பூ மார்க்கெட் அடைப்பு - காய்கறிகள் விலை உயரும் அபாயம் + "||" + For Gandhi Market Merchants Temporary market in Trichy in favor, flower market closure

காந்தி மார்க்கெட் வியாபாரிகளுக்கு ஆதரவாக திருச்சியில் தற்காலிக சந்தை, பூ மார்க்கெட் அடைப்பு - காய்கறிகள் விலை உயரும் அபாயம்