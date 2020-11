மாவட்ட செய்திகள்

நிவர் புயலையொட்டி பாரூர் பெரியஏரியில் பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடு பணிகள் - கலெக்டர் நேரில் ஆய்வு + "||" + Safety Precautionary Measures in Parur Big Lake in the wake of Nivar storm - Collector in person

நிவர் புயலையொட்டி பாரூர் பெரியஏரியில் பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடு பணிகள் - கலெக்டர் நேரில் ஆய்வு