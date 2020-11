மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 6 போலீஸ் நிலையங்களில் பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் தயார் நிலையில் உள்ளனர் + "||" + Disaster relief teams are on standby at 6 police stations in Kallakurichi district

