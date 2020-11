மாவட்ட செய்திகள்

சொத்தை ஏமாற்றி எழுதி வாங்கிக்கொண்டுமாமனாரை கடத்தி சென்றவர்கள் மீது நடவடிக்கை + "||" + Action against those who fraudulently wrote off the property and abducted the father-in-law

சொத்தை ஏமாற்றி எழுதி வாங்கிக்கொண்டுமாமனாரை கடத்தி சென்றவர்கள் மீது நடவடிக்கை