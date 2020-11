மாவட்ட செய்திகள்

ஏரிகள் நிரம்பி வழிகின்றன, சுற்றிச் சுழன்ற ‘நிவர்’ புயலால் பலத்த மழை: வெள்ளத்தில் மிதக்கும், புதுச்சேரி - 5 ஆயிரம் வீடுகளில் தண்ணீர் புகுந்தது + "||" + The lakes overflow, Heavy rains due to cyclone Nivar: Floating in Pondicherry - 5 thousand houses were flooded

ஏரிகள் நிரம்பி வழிகின்றன, சுற்றிச் சுழன்ற ‘நிவர்’ புயலால் பலத்த மழை: வெள்ளத்தில் மிதக்கும், புதுச்சேரி - 5 ஆயிரம் வீடுகளில் தண்ணீர் புகுந்தது