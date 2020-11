மாவட்ட செய்திகள்

மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வைக்க ரூ.30 கோடியில் புதிய கட்டிடம் கட்டும் பணி - கலெக்டர் ஜெயசந்திரபானுரெட்டி ஆய்வு + "||" + Place electronic voting machines Construction of new building at a cost of Rs.30 crore - Study by Collector Jayachandrapanuretti

