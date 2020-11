மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டப்பிடாரம் அருகே கொலைக்கு உடந்தையாக இருந்த போலீஸ்காரர் 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கைது + "||" + Near Ottapidaram The policeman who was complicit in the murder Arrested after 3 years

ஓட்டப்பிடாரம் அருகே கொலைக்கு உடந்தையாக இருந்த போலீஸ்காரர் 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கைது