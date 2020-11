மாவட்ட செய்திகள்

வரத்துவாரி அடைபட்டதால் மழை பெய்தும் நிரம்பாத தாமரை கண்மாய் + "||" + You can see the unfilled lotus when it rains

வரத்துவாரி அடைபட்டதால் மழை பெய்தும் நிரம்பாத தாமரை கண்மாய்