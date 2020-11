மாவட்ட செய்திகள்

கார்த்திகை தீபத்திருவிழாவையொட்டி திருச்சி மலைக்கோட்டை உச்சியில் இன்று மகா தீபம் ஏற்றப்படுகிறது பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை + "||" + Devotees are not allowed to light the Maha Deepam today at the top of the Trichy hill fort on the occasion of the Karthika Fire Festival

