மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயியை அரிவாளால் வெட்டி பணம், செல்போன் பறிப்பு காரில் வந்த 2 மர்ம நபர்களுக்கு போலீசார் வலைவீச்சு + "||" + Police netted 2 mysterious persons who came in a car, cell phone flush to cut the farmer with a scythe

விவசாயியை அரிவாளால் வெட்டி பணம், செல்போன் பறிப்பு காரில் வந்த 2 மர்ம நபர்களுக்கு போலீசார் வலைவீச்சு