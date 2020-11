மாவட்ட செய்திகள்

திருமருகல் அருகே 100-க்கும் மேற்பட்ட மரக்கன்றுகளை பிடுங்கி வாய்க்காலில் வீசிய மர்ம நபர்கள் போலீசார் விசாரணை + "||" + Police are investigating mysterious individuals who snatched more than 100 saplings near Thirumurugal and threw them in a ditch

திருமருகல் அருகே 100-க்கும் மேற்பட்ட மரக்கன்றுகளை பிடுங்கி வாய்க்காலில் வீசிய மர்ம நபர்கள் போலீசார் விசாரணை