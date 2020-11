மாவட்ட செய்திகள்

கார்த்திகை தீபத்திருவிழாவையொட்டி பழனி முருகன் கோவிலில் பரணி தீபம் ஏற்றி வழிபாடு + "||" + Worship by lighting the Parani lamp at the Palani Murugan Temple on the occasion of the Karthika Fire Festival

கார்த்திகை தீபத்திருவிழாவையொட்டி பழனி முருகன் கோவிலில் பரணி தீபம் ஏற்றி வழிபாடு