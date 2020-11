மாவட்ட செய்திகள்

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த முகாமில் 18,259 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன - கலெக்டர் கிளாட்ஸ்டன் புஷ்பராஜ் தகவல் + "||" + Voter list in Ranipettai district 18,259 applications have been received in the correctional camp - Information from Collector Gladstone Pushparaj

