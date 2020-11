மாவட்ட செய்திகள்

பனிமலை போல் உருவான விஷ நுரை: 3 மணி நேர மழைக்கு தாங்காத மதுரை - வீடுகளை சூழ்ந்த வெள்ளநீர் + "||" + Poisonous foam like ice: 3 hours of rain to the unbearable Madurai - Floodwaters surrounding homes

பனிமலை போல் உருவான விஷ நுரை: 3 மணி நேர மழைக்கு தாங்காத மதுரை - வீடுகளை சூழ்ந்த வெள்ளநீர்