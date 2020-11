மாவட்ட செய்திகள்

தனது படத்தை வரைந்து அனுப்பிய 6-ம் வகுப்பு மாணவனுக்கு பிரதமர் மோடி பாராட்டு + "||" + Sent to draw his picture For 6th grade student Praise to Prime Minister Modi

தனது படத்தை வரைந்து அனுப்பிய 6-ம் வகுப்பு மாணவனுக்கு பிரதமர் மோடி பாராட்டு