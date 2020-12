மாவட்ட செய்திகள்

ஆட்டுபாக்கம் கிராமத்தில் ரூ.40 லட்சத்தில் புதிய கால்நடை மருத்துவமனை + "||" + New veterinary hospital at Attupakkam village at a cost of Rs. 40 lakhs

ஆட்டுபாக்கம் கிராமத்தில் ரூ.40 லட்சத்தில் புதிய கால்நடை மருத்துவமனை