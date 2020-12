மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும் தனிப்பிரிவு போலீசாரின் செயல்பாடுகளில் மாற்றம்; முறைப்படுத்த உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா? + "||" + Change in the functioning of the special police throughout the district; Will appropriate action be taken to regularize?

மாவட்டம் முழுவதும் தனிப்பிரிவு போலீசாரின் செயல்பாடுகளில் மாற்றம்; முறைப்படுத்த உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா?