மாவட்ட செய்திகள்

‘கற்போம் எழுதுவோம்’ திட்டத்தில் கல்வி கற்க ஆர்வமுடன் பள்ளிக்கு வந்த முதியவர்கள்; பொன்னாடை அணிவித்து வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது + "||" + Old Seniors who came to school eager to learn in the karpoam karpipum program; Greeted with welcomed

‘கற்போம் எழுதுவோம்’ திட்டத்தில் கல்வி கற்க ஆர்வமுடன் பள்ளிக்கு வந்த முதியவர்கள்; பொன்னாடை அணிவித்து வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது