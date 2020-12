மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.70½ கோடி நிலுவை: வரி செலுத்தாதவர்களின் விவரங்களை புகைப்படத்துடன் வெளியிட வேண்டும் - கவர்னர் கிரண்பெடி உத்தரவு + "||" + Rs.70½ crore outstanding: Taxpayers' details should be published with photo - Governor Kiranpedi orders

ரூ.70½ கோடி நிலுவை: வரி செலுத்தாதவர்களின் விவரங்களை புகைப்படத்துடன் வெளியிட வேண்டும் - கவர்னர் கிரண்பெடி உத்தரவு