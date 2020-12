மாவட்ட செய்திகள்

ஓசூர், தளி, வேப்பனப்பள்ளி தொகுதிகளில் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த மனுக்கள் விவரத்தை தெரிவிக்க வேண்டும்;கலெக்டரிடம், தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.க்கள் கோரிக்கை + "||" + Details of voter list revision petitions in Hosur, Tali and Veppanappalli constituencies should be reported; Request of DMK MLAs

ஓசூர், தளி, வேப்பனப்பள்ளி தொகுதிகளில் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த மனுக்கள் விவரத்தை தெரிவிக்க வேண்டும்;கலெக்டரிடம், தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.க்கள் கோரிக்கை