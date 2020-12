மாவட்ட செய்திகள்

கடலில் மூழ்கிய விசைப்படகு: மேலும் 2 மீனவர்களின் உடல்கள் மீட்பு குடும்பத்தினருக்கு, மந்திரி கோட்டா சீனிவாசபூஜாரி ஆறுதல் + "||" + A submarine submerged in the sea Recovery of bodies of 2 more fishermen To the family, Minister Kota Siniwasapujari consolation

கடலில் மூழ்கிய விசைப்படகு: மேலும் 2 மீனவர்களின் உடல்கள் மீட்பு குடும்பத்தினருக்கு, மந்திரி கோட்டா சீனிவாசபூஜாரி ஆறுதல்