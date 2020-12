மாவட்ட செய்திகள்

மாதம் ரூ.3 ஆயிரம் உதவித்தொகை வழங்க வலியுறுத்தி மாற்றுத்திறனாளிகள் சாலை மறியல் + "||" + Road blockade for the disabled demanding a monthly stipend of Rs. 3,000

மாதம் ரூ.3 ஆயிரம் உதவித்தொகை வழங்க வலியுறுத்தி மாற்றுத்திறனாளிகள் சாலை மறியல்