மாவட்ட செய்திகள்

மாதம் தோறும் ரூ.3 ஆயிரம் உதவித்தொகை கேட்டு திருச்சியில் கொட்டும் மழையில் மாற்றுத்திறனாளிகள் மறியல் + "||" + People with disabilities protest in the pouring rain in Trichy demanding a monthly allowance of Rs. 3,000

மாதம் தோறும் ரூ.3 ஆயிரம் உதவித்தொகை கேட்டு திருச்சியில் கொட்டும் மழையில் மாற்றுத்திறனாளிகள் மறியல்