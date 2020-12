மாவட்ட செய்திகள்

டெல்லி விவசாயிகள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக தபால் நிலையத்தை முற்றுகையிட்ட மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் + "||" + The Marxist Communist Party besieged the post office in support of the Delhi peasants' struggle

டெல்லி விவசாயிகள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக தபால் நிலையத்தை முற்றுகையிட்ட மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர்