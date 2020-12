மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி காளைமாடுகளுடன் ஏர்கலப்பை யாத்திரை போராட்டம் + "||" + Pilgrim struggle in Erkalapai with bullocks urging repeal of agricultural laws

வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி காளைமாடுகளுடன் ஏர்கலப்பை யாத்திரை போராட்டம்