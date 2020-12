மாவட்ட செய்திகள்

கீழ்பவானி வாய்க்காலில் கான்கிரீட் தளம் அமைக்கக்கூடாது விவசாயிகள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு தீர்மானம் + "||" + Resolution of the Federation of Farmers Associations not to lay a concrete base in the downstream drain

கீழ்பவானி வாய்க்காலில் கான்கிரீட் தளம் அமைக்கக்கூடாது விவசாயிகள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு தீர்மானம்