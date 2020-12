மாவட்ட செய்திகள்

குழித்துறையில் ரூ.31 கோடியில் குடிநீர் விரிவாக்க திட்டம் தளவாய்சுந்தரம் அடிக்கல் நாட்டினார் + "||" + Talawaisundaram laid the foundation stone for a Rs. 31 crore drinking water expansion project in Kuzhithurai

குழித்துறையில் ரூ.31 கோடியில் குடிநீர் விரிவாக்க திட்டம் தளவாய்சுந்தரம் அடிக்கல் நாட்டினார்