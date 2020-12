மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளை கடைபிடிக்காத திருமண மண்டப உரிமையாளர்கள் மீது நடவடிக்கை - கலெக்டர் மெகராஜ் எச்சரிக்கை + "||" + Action against wedding hall owners who do not comply with corona prevention regulations - Collector Megaraj warns

