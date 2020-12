மாவட்ட செய்திகள்

நீலகிரியில் இதுவரை 43,802 கர்ப்பிணிகளுக்கு எச்.ஐ.வி. பரிசோதனை - கண்காணிப்பு அதிகாரி தகவல் + "||" + So far 43,802 pregnant women in the Nilgiris have been infected with HIV. Inspection - Supervising Officer Information

நீலகிரியில் இதுவரை 43,802 கர்ப்பிணிகளுக்கு எச்.ஐ.வி. பரிசோதனை - கண்காணிப்பு அதிகாரி தகவல்