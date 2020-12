மாவட்ட செய்திகள்

புரெவி புயலில் இருந்து தங்களை பாதுகாத்து கொள்ள அரசு அறிவிப்புகளை பொதுமக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் கலெக்டர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Collector instructs the public to follow government notices to protect themselves from hurricanes

புரெவி புயலில் இருந்து தங்களை பாதுகாத்து கொள்ள அரசு அறிவிப்புகளை பொதுமக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்