மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் மாவட்டத்தில், ‘புரெவி’ புயலால் 2-வது நாளாக கொட்டி தீர்த்தது கனமழை: குடியிருப்புகளை சூழ்ந்த வெள்ளம்; நெற்பயிர்களும் முழ்கின + "||" + In Thiruvarur district, ‘Purevi’ storm caused heavy rains on the 2nd day: floods surrounded the residences; The paddy fields were also submerged

திருவாரூர் மாவட்டத்தில், ‘புரெவி’ புயலால் 2-வது நாளாக கொட்டி தீர்த்தது கனமழை: குடியிருப்புகளை சூழ்ந்த வெள்ளம்; நெற்பயிர்களும் முழ்கின