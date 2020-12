மாவட்ட செய்திகள்

சட்டமன்ற தேர்தலில் கிருஷ்ணகிரியில் ரஜினிகாந்த் போட்டியிட வேண்டும் - மக்கள் மன்ற மாவட்ட செயலாளர் பேட்டி + "||" + Rajinikanth should contest Assembly elections in Krishnagiri - Interview with People's Assembly District Secretary

சட்டமன்ற தேர்தலில் கிருஷ்ணகிரியில் ரஜினிகாந்த் போட்டியிட வேண்டும் - மக்கள் மன்ற மாவட்ட செயலாளர் பேட்டி