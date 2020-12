மாவட்ட செய்திகள்

புதிய கட்சி தொடங்குவதாக அறிவிப்பு: சேலத்தில் ரஜினி மக்கள் மன்றத்தினர் இனிப்பு வழங்கி கொண்டாட்டம் + "||" + Announcement of the launch of a new party: Rajini People Forum celebrates by offering sweets in Salem

புதிய கட்சி தொடங்குவதாக அறிவிப்பு: சேலத்தில் ரஜினி மக்கள் மன்றத்தினர் இனிப்பு வழங்கி கொண்டாட்டம்