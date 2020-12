மாவட்ட செய்திகள்

வடகரை பகுதியில் தோட்டங்களில் புகுந்து காட்டு யானைகள் அட்டகாசம் 100 தென்னை மரங்களை சாய்த்தன + "||" + In Vadakarai region Infiltrate the gardens Wild elephants roar 100 coconut trees were uprooted

