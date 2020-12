மாவட்ட செய்திகள்

3-வது நாளாக கொட்டி தீர்த்த கன மழை; வெள்ளக்காடாக மாறிய நாகை மாவட்டம்; தோப்புத்துறையில் கோவில் இடிந்து விழுந்தது + "||" + Heavy rain poured on the 3rd day; Nagai district turned into a floodplain; The temple collapsed in the grove

3-வது நாளாக கொட்டி தீர்த்த கன மழை; வெள்ளக்காடாக மாறிய நாகை மாவட்டம்; தோப்புத்துறையில் கோவில் இடிந்து விழுந்தது