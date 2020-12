மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில் தொடர் மழை: ஏற்காட்டில் 20 இடங்களில் மரங்கள் விழுந்தன; போக்குவரத்து துண்டிப்பு + "||" + Continued rains in Salem district: Trees fell at 20 places in Yercaud; Traffic disconnection

சேலம் மாவட்டத்தில் தொடர் மழை: ஏற்காட்டில் 20 இடங்களில் மரங்கள் விழுந்தன; போக்குவரத்து துண்டிப்பு