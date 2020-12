மாவட்ட செய்திகள்

மக்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்கிறோம்: “அரசு மீது வீண் பழி சுமத்துவதை நிறுத்துங்கள்” ; மதுரை விழாவில் எதிர்க்கட்சிகள் மீது எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு + "||" + We do what we have to do for the people: "Stop blaming the government in vain"; Edappadi Palanisamy blames opposition parties on Madurai Function

மக்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்கிறோம்: “அரசு மீது வீண் பழி சுமத்துவதை நிறுத்துங்கள்” ; மதுரை விழாவில் எதிர்க்கட்சிகள் மீது எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு